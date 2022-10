Gewoon goed? Nee, restaurant Ruitersbosch wil helemaal top zijn

Negen dagen ongeremd verwonde­ren bij de Nispenhoe­ve

PRINSENBEEK - Bezoekers van de Nispenhoeve in Prinsenbeek kunnen zich vanaf komend weekend twee weken ‘ongeremd verwonderen’. Dat is de titel van de expositie in de Vlaamse schuur van het Rijksmonument. Daarnaast gaat de beeldentuin open.

5 oktober