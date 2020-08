‘Gewoon goed eten’ bij laagdrempelig ’t Archief

EetrecensieBest gek. Voor zover ik kan nagaan waren ‘wij’ van Over de tong slechts één keer eerder op bezoek in de Haagse Beemden, met 27.000 inwoners verreweg de grootste wijk in Breda.

Ook best gek: op de bijna 17 vierkante kilometer die de wijk meet, is het nog best hard zoeken naar een restaurant. Je hebt er een Aziatisch fusionrestaurant, een ‘gewone’ Chinees, een Italiaan die behoorlijk goede pizza’s maakt, en enkele friet- en kebabzaken. Én je hebt er een ouwe getrouwe: Brasserie ’t Archief.

Vriendelijk

Over de welke ik met enige regelmaat hoor dat je er best lekker kunt eten. Niet te ingewikkeld, niet te duur, je zit er goed, vriendelijk personeel, enfin, van die redenen waarom je gemiddeld genomen uit eten gaat.

De afgelopen maanden hadden ook de mensen van ’t Archief het zwaar, maar vanaf de gevel maakten ze duidelijk dat je er ook tijdens corona kon afhalen. De laatste weken werden passanten op de lange doorgaande weg door de wijk via eenzelfde spandoek op de hoek van winkelcentrum Heksenwiel in kapitalen toegeroepen dat ze ‘weer welkom’ waren.

Spareribs

We hebben een tafeltje voor twee op het terras, met uitzicht op voornoemde rondweg. Ik kan niet beweren dat dat uitzicht uitnodigt, maar daar kan 't Archief niks aan doen. Het is er best druk, zoals eigenlijk altijd wel. ,,Komt door de spareribs”, verklaren vriendinnen. ,,Die zijn er heerlijk.”

Omdat we dat maar voor kennisgeving aannemen, kies ik voor een salade vooraf, gevolgd door gepelde gamba’s uit de oven. Mijn tafelgenoot bestelt soto ayam en lamshaasjes met kruidenjus.

Informeel

De sfeer in ’t Archief is informeel en genoeglijk. Wijkgenoten begroeten en ontmoeten elkaar daar. Je kunt je ook afvragen wat je er te zoeken hebt als je niet in de wijk woont, althans in culinair opzicht, want daarvoor kun je in andere delen van de stad ook prima terecht.

Volledig scherm Salade met Noorse garnalen, zalm en paling, geserveerd met stokbrood en boter. Ik bestelde hem als voorgerecht, maar krijg de royale variant (hoofdgerecht), voor 15,95 euro. © Hélène Schenk

Mijn voorgerecht is afgaande op kaart en prijs ongeveer precies wat je ervan verwachten mag, al had ik er toch meer van gehoopt. Het is een fikse bak sla met stukjes tomaat en komkommer, aangemaakt met iets te veel whiskysaus, waardoor het allemaal wat vettig is.

De salade is royaal belegd met grofgesnipperde zalm, stukjes paling - want de forel was op - en Noorse garnaaltjes. Die zijn groter, goedkoper en wat mij betreft minder lekker ook dan Hollandse garnalen.

Volledig scherm Soto ayam: kippensoep met ei, knapperige uitjes en groenten. © Hélène Schenk

Tafelgenoot laat proeven van zijn soto ayam en die lijkt me van eigen makelij. Een heerlijk soepje, met ei, gebakken uitjes en verse knapperige groenten. Prima. Hij vindt de prijs ook schappelijk. Dat geldt, vind ik, ook voor de rest van de kaart.

Volledig scherm Lamshaasjes met jus, geserveerd met sla en rauwkost. © Hélène Schenk

Want zijn hoofd- is met 21,95 euro ook meteen het duurste gerecht. De drie malse lamshaasjes zijn voorbeeldig gekruid en gebakken. De begeleiding - sla met rauwkost - is sober maar doeltreffend, zou je kunnen zeggen. Want daardoor gaat niets van de sappige vleessmaak verloren.

Volledig scherm Voorgerecht: gepelde garnalen uit de oven. © Hélène Schenk

Beetje vet, maar wel lekker

Mijn hoofd- is in mijn geval een voorgerecht, want hoewel ’t Archief ze ook in een grotere portie serveert, wil ik trek overhouden voor een nagerecht. De gamba's zijn goed gegaard en liggen in een schaaltje met door de oven verhitte kruidenboter. Beetje vet, wel lekker. Schaaltje leeg, kan nagenoeg schoon de kast weer in. Bij wijze van dan.

Koud

Ik neem een Irish coffee tot besluit, mijn tafelgenoot een crème brûlée. Waarover hij zeer te spreken is. Knapperig korstje, nog een beetje warm ook. Zijn voorkeur, want feitelijk moet crème brûlée koud geserveerd worden. Uit de koeling en dan de brander erover. Op de Ierse koffie heb ik niets aan te merken.

Quote Ik verander niet om te veranderen. Die tijd heb ik gehad. Johan van Gorp, Eigenaar brasserie 't Archief

Johan van Gorp is bijna een kwart eeuw eigenaar van de brasserie, die hij overnam van de huidige eigenaar van restaurant Al Dente in Breda. Die begon de brasserie nu 26 jaar geleden. Van Gorp weet dat ‘mensen niet vanuit Breda naar hier komen. ,,Gasten komen hier vanuit de Haagse Beemden, om even een hapje te eten. Lekker laagdrempelig.”

Konijntje

Een paar keer per jaar wijzigt er iets aan de kaart. Extra salades in de zomer, ‘een konijntje erbij’ in het wildseizoen. ,,Ik verander niet om te veranderen. Die tijd heb ik gehad.”

We rekenen bijna 84 euro af. Met aftrek van de dranken nog geen 70 euro. Daarvoor hebben we zonder keuzestress, rechttoe rechtaan, gewoon goed gegeten. Mochten we nog eens met trek in de Haagse Beemden belanden, dan weten we nu waar we wezen moeten.

De kaart:



Je kunt afhalen (bestellen voor 17.00 uur), lunchen en dineren bij ‘t Archief. Lunchen kan volgens de website van 12.00 tot 17.00 uur, maar de dinerkaart mag ook al vanaf 12.00 uur ter hand worden genomen. Dus is het ongeveer de hele middag en avond tot 21.00 uur mogelijk broodjes, burgers, soepen en omeletten te bestellen. De dinerkaart is redelijk kort en overzichtelijk. Tomaten- of kippensoep, broodje met tapenade, carpaccio of garnalen uit de oven. Tot zover de voorgerechten. Ook bij de hoofdgerechten (spareribs, kipsaté of zalm met remouladesaus bijvoorbeeld) geen verrassingen. Dat is bewust, zegt de eigenaar. Hij wil graag een laagdrempelig restaurant zijn, ‘elk wat wils’ bieden. ,,Voor als je even een hapje wilt eten.” Adres: Brasserie ‘t Archief

Heksenwaag 40 Breda

076 5412840

Open: Di t/m za vanaf 9.30 uur, zo vanaf 12.00 uur

Keuken open vanaf 12.00

Maandag gesloten (muv feestdagen).

Website: verbrassen.nl De rekening: Soto ayam: 6,95

Gepelde gamba’s (v): 10,95

Noorse salade (h): 15,95

Lamshaasjes: 21,95

Crème brûlée: 5,95

Irish coffee: 6,95

Den dorstige tijger: 5,00

Droge witte wijn (2): 7,50

Koffie: 2,50

Totaal: 83,70 Oordeel: Voorgerechten: 8

Hoofdgerechten: 7.5

Nagerechten: 7.5

Prijs/Kwaliteit: 7,5

Bediening: 8

Sfeer: 7,5

Dranken: 8

Totaal: 7,7