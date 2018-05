Gewonde man tijdelijk vermist na verkeersongeval Strijbeek, teruggevonden op Belgische grens

hartje breda Rolstoel­toe­gan­ke­lijk ijs bij Frezzo

9 mei BREDA - Met de warme temperaturen van de afgelopen dagen is vrije toegang tot ijs haast een mensenrecht. Toch komen veel rolstoelers in het centrum nog een hoop drempels tegen tijdens het winkelen of borrelen. IJscosalon Frezzo gaf woensdagmiddag het goede voorbeeld met de installatie van een drempelhulp.