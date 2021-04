Gewonde Bredanaar (16) steekincident opgepakt, is nu ook verdachte

video Man naar ziekenhuis na steekpar­tij in Breda, verdachte overmees­terd door omstanders

31 maart BREDA - Aan het Paradijspad in Breda is dinsdagavond een man gestoken. Hij raakte gewond. Omstanders hebben de mogelijke dader overmeesterd. Dat gebeurde allemaal even na 20.00 uur in de buurt van een skatebaantje. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd.