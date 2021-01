Gewonde bij steekpartij in Breda, politie valt huis binnen

Weer kritiek op themata­fels in Breda: wordt subsidie wel eerlijk verdeeld?

13 januari BREDA - De verdeling van subsidie aan de zogeheten thematafels in Breda leidt wederom tot kritiek uit de politiek. De oppositiepartijen CDA en SP klimmen in de pen richting burgemeester en wethouders over ‘ongewenste resultaten’. Het CDA haakt ook in op geluiden in de wijk Hoge Vucht dat geld niet goed terechtkomt.