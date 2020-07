Gewonde bij ongeval met bestelbus op A16 bij Breda

VIDEO Vakantie­check bij Hazeldonk: van veel te zware caravans tot te weinig koelvloei­stof

18 juli HAZELDONK - Even een laatste check aan je auto of caravan voordat je reis naar je vakantiebestemming begint. Wie verstandig is, loopt zelf alle puntjes even na. Toch wordt daar vaak iets over het hoofd gezien, zo bleek zaterdag weer. De ANWB hield de jaarlijkse vakantiecheck op Hazeldonk, langs de A16 vlak voor de grens.