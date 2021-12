Gewonde bij botsing tussen twee auto's op kruispunt in Breda

GGD West-Bra­bant breidt prikcapaci­teit vanwege booster fors uit, extra locatie in Bergen op Zoom

BREDA/BERGEN OP ZOOM - GGD West-Brabant schaalt fors op om het prikken met het boostervaccin te versnellen. De grote hal van evenementenhal Breepark in Breda, veertien priklijnen, is vanaf maandag weer in gebruik. Met ingang van het nieuwe jaar krijgt ook Bergen op Zoom weer een vaccinatielocatie: dit keer in sporthal De Boulevard.

