Gewonde bij botsing tussen twee auto's op kruising in Breda

Vastgoed­baas die ook in Breda huizen heeft wil uitzending SBS6 voorkomen

11:27 BREDA - Marcel van Hooijdonk, eigenaar van ruim tweehonderd panden in onder andere Breda en Roosendaal, heeft vanochtend in een kort geding bij de rechtbank in Breda geëist dat het tv-programma Foute Boel bij SBS6 vanavond niet wordt uitgezonden.