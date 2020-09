Gewonde bij botsing tussen twee auto's en vrachtwagen op A27 bij Bavel.

Documentai­re over Piet den Blanken uit Breda: fotografe­ren vanuit je hart

11 september BREDA - Sociaal betrokken en scherpzinnig. Over fotojournalist Piet den Blanken, die vanuit Breda heel de wereld over reist, is een film gemaakt, te zien in Chassé Cinema op zondag 13 september en op 20 en 21 september.