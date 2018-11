Gewonde bij botsing tussen scooter en auto in Breda

Eigenaars doodgebe­ten hondje voelen zich in de steek gelaten door overheid: ‘Nu is het Max, straks is het een kind’

22:55 BAARLE-NASSAU - Sjaak de Lang en zijn echtgenote Heleen uit Baarle-Nassau voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Hun hondje Max, een zeven jaar ouder Yorkshire Terriër is zondag doodgebeten en in plaats van compassie, zegt De Lang, ‘krijgen we alleen maar tegenwerking.’ ,,Ik wil dat de overheid iets doét. Zo dat anderen dit leed bespaard blijft.”