Gewonde bij botsing op kruispunt in Breda

Amnesty laakt optreden Tiësto in Sau­di-Ara­bië

16:41 Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is heel ongelukkig met een optreden dat Tiësto donderdag geeft in Saudi-Arabië. Tijs Verwest, zoals zijn echte naam luidt, treedt donderdag op in het King Abdullah Economic Center in de Saudische stad Jeddah. Het optreden werd dit weekend aangekondigd.