Gewapende woningoverval: arrestatieteam houdt mannen in Breda en Zevenbergschen Hoek aan

Jos Jochems nieuwe voorzitter corso Zundert

11:54 ZUNDERT - Jos Jochems is de nieuwe voorzitter van de Stichting Bloemencorso Zundert. Jochems, die als verantwoordelijke voor facilitaire zaken al in het bestuur zat, neemt de functie over van René Renne. Die hanteerde sinds 2015 de voorzittershamer.