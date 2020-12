Gewapend drietal berooft slachtoffer in Breda bij verkoopafspraak

Automobi­list rijdt slingerend door Breda en moet rijbewijs inleveren na drugs­vondst

10:14 BREDA - Een 40-jarige man uit Etten-Leur heeft zondagmiddag zijn rijbewijs in moeten leveren. De man reed slingerend over de Ginnekenweg in Breda en was vermoedelijk onder de invloed van drugs.