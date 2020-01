Gevluchte Bredase studente terug in Hongkong: ‘Het is weer kalm’

BREDA/HONGKONG - Gehaast en met snel bij elkaar geraapte schoolspullen verliet Bredase uitwisselingsstudente Isabel* (19) in november de Polytechnic University (PolyU) in Hongkong. Het werd te grimmig en te gevaarlijk op de campus waar protesterende studenten en de oproerpolitie elkaar wekenlang te lijf gingen. Ze vluchtte naar Kuala Lumpur.

Inmiddels is ze teruggekeerd op haar kamer op de PolyU campus. Isabel klinkt opgewekt aan de telefoon. De verkiezingsoverwinning van de demonstranten in Hongkong zorgt voor rust volgens de Bredase. ,,Het is nog een gigantische puinhoop op de universiteit. Maar het is weer kalm en dat is het belangrijkste.”

Sinds september dit jaar volgt Isabel in Hongkong een uitwisselingsprogramma van Breda University of Applied Sciences (BUas) en de PolyU voor de studie International Facility Management.

Volledig scherm De campus is weer open op de Polytechnic University Hongkong. De universiteit zorgt voor eigen beveiliging zodat studenten veilig naar hun kamers kunnen. © Isabel, student BUas Breda

Vredig niet veilig

Het is vredig op de universiteit maar nog niet veilig. Een goede vriend en mede-student van Isabel uit Hongkong houdt zich op dit moment onder de radar en hij is niet de enige. ,,De oproerpolitie is nog volop op zoek naar betogers. De voormalige demonstranten houden zich gedeisd en gedragen zich zo onopvallend mogelijk. Ze willen niet alsnog opgepakt worden.”

De onrust in Hongkong, hoewel afgenomen sinds de verkiezingen, is nog niet voorbij. Begin december kwamen ruim een miljoen mensen op de been voor een vreedzame demonstratie. En twee weken geleden liep de spanning weer op in de districten Mong Kok en Sha Tin. De oproerpolitie zette daarbij traangas en pepperspray in. Isabel merkt op dat er onder de protesterende studenten toch opluchting heerst. De verkiezingsoverwinning was het eerste doel dat moest worden bereikt. ,,Nu maken de demonstranten zich op voor maart 2020. Dan moet volgens hen Carrie Lam, de regeringsleider van Hongkong, het veld gaan ruimen.”

Terug naar Breda

Voor de Bredase zit haar verblijf er bijna op. Haar ouders kwamen op bezoek om samen kerst in China te vieren. Ook heeft Isabel geen studievertraging opgelopen door alle oproer. ,,Ik heb de laatste tentamens gemaakt en vermoed dat ik alles ga halen. In januari ben ik weer lekker thuis in Breda.”

*De naam van Isabel uit dit artikel is om privacyredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.