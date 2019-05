Geveltuintjes Bredase Reinierstraat: kleine groene oases tussen steen en blik

BREDA - Terwijl hij samen met andere kinderen een diepe kuil graaft in een berg aarde die tijdelijk op stoep ligt, kijkt D’Shawn even op. Wat hij leuk vindt aan de nieuwe geveltuintjes in de Reinierstraat? ,,Het is goed voor het milieu”, zegt hij. En graaft weer verder.

Het is zaterdagmiddag, een uur of één. In de Bredase Reinierstraat heerst volop bedrijvigheid. In de straat die tot vrijdag vooral bestond uit ‘steen en blik’, zoals bewoonster Angeline Grosfeld het typeert, wordt stevig getuinierd.

Plantjes

Stoeptegels zijn weggehaald, tegen de gevels zijn bakken gecreëerd, geel trottoirzand is vervangen door zwarte aarde en daarin: ,,Zetten wij plantjes”, houdt Joke Tanasale-Brouwers demonstratief een potje met een zonnebloem omhoog.

Ze recht even de rug, kijkt in de straat. Voor zestien, nee inmiddels achttien gevels zijn opeens kleine tuintjes ontstaan. Om de hoek in de Ernst Casimirstraat zijn er nog een paar. Stukjes groen in aanvankelijk kale straten. ,,Prachtig”, vindt Tanasale-Brouwers. ,,Groen doet leven.”

Hittestress

Idee was van Grosfeld. Zij stoorde zich aan de stenige straat met auto’s. Wilde het aanzien opkrikken en kwam zo op de geveltuintjes. En ja, zegt ze, terwijl ze met een schuin oog naar Ingeborg Hoevenaar van de gemeente Breda kijkt. ,,Ik weet dat het goed is tegen hittestress en zo. Maar daar was het mij in eerste instantie niet om te doen.”

Toch is dat wel één van de redenen waarom de gemeente het initiatief omarmde, zegt Hoevenaar. In een stenige straat wordt het snel warm en loopt water moeilijk weg. In het kader van de klimaatadaptatie wordt vergroening gestimuleerd. Niet voor niets verstrekte Breda de plantjes en de zwarte aarde voor de tuintjes.

Vriendelijker