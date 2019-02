Gevangenen en bewakers in Breda liepen geen hoger risico op chroom-6-ellende

Vleeshande­laar Jan F. uit Breda geeft Fransen de schuld: ‘Ik heb helemaal niemand bedrogen’

6:38 BREDA - De verdachten in een strafproces in Parijs over een paardenvleesschandaal in de jaren 2012 - 2013 weerspreken alle beschuldigingen. De twee Nederlandse verdachten, onder wie Jan F. uit Breda, zeggen dat de twee Franse verdachten hebben gefraudeerd. Deze wijzen op hun beurt naar de Nederlanders.