Getuige steekpartij Breda: 'Hij stak haar wel een keer of twintig'

Een buurtbewoner is getuige geweest van de steekpartij. Hij woont in een flatwoning in de wijk Doornbos-Linie en hoorde rond half zeven gegil. ,,Toen ik naar buiten keek, zag ik een vrouw uit een auto stappen. Meteen daarna kwam er een man uit dezelfde auto. Die begon haar onmiddellijk met een mes te steken.”

Volgens de omwonende stak de man 'wel een keer of twintig'. ,,In haar rug, haar armen, overal. Zelfs toen zij op de grond lag, bleef hij steken. Op een gegeven moment legde hij de jas van de vrouw over haar heen”, aldus de buurtbewoner die danig is geschrokken van hetgeen hij getuige is geweest.