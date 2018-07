Gestolen camper echtpaar Dorst mogelijk her en der gezien

Maar de camper is nog niet terug. “Helaas”, zegt Bekers die samen met zijn vrouw maandag op vakantie wilde naar Zuid-Frankrijk. Vorige week is het busje gestolen, vlak bij hun woning in Dorst.

Hartverwarmend

De berichten over de diefstal van de bus, leidden tot hartverwarmende reacties van mensen die het echtpaar Bekers een hart onder de riem willen steken. “We hebben heel veel telefoontjes gehad. En een meneer uit Rijen van 82 jaar oud vertelde dat hij een caravan heeft die hij niet meer gebruikt. Hij wil die verkopen en we mogen hem met flinke korting van hem overnemen. Maar we weten niet of we dat wel willen. Want met een caravan rijden is toch anders dan in een camper.”