Gestolen bestelbus uitgebrand in Galder

Eis: jaar cel voor verdachte ramkraak Woodhouse in Zundert

17 december BREDA - Eén van de mannen die verantwoordelijk zou zijn voor de ramkraak bij kledingwinkel Woodhouse in Zundert in november vorig jaar moet een jaar de bak in. Dat eiste officier van justitie Janne Kerkhofs maandag in de rechtbank in Breda.