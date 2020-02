Gestolen auto's in loods en 50.000 euro, drugs en wapens in woning, aanhoudingen in Prinsenbeek

Een verdachte werd zaterdag aan het einde van de middag in de kraag gevat nadat hij probeerde te vluchten bij zijn aanhouding. Dat gebeurde in een woning op De Bunders. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, wilde wegkomen via een schutting maar agenten wisten daar een stokje voor te steken. Zijn aanhouding was in verband met een gestolen voertuig. Ook bleek dat hij nog 57 dagen de cel in moest. Het is niet bekend waarvoor.