Gestolen AED's in Zundert: ‘Beseffen ze dan niet dat dit levensgevaarlijk is?’

Deze week verdwenen er AED's op de Molenstraat en de Bredaseweg. De impact van die diefstallen is groot, aldus Koetsenruijter: “We hebben de AED's zo geplaatst dat er altijd binnen een cirkel van 6 minuten eentje te vinden is. Nu er dus ineens kasten leeg zijn, moeten de mensen die reanimeren dus verder weg zoeken naar zo'n apparaat. Dat kan het verschil maken tussen leven en dood.”

Heel vaak is een AED (Automated External Defibrillator) het enige wat iemands hart weer normaal kan laten kloppen. “Je moet het hart zien als een orkest dat allemaal door elkaar speelt. Op een bepaald punt wordt de dirigent boos en slaat met zijn stok op tafel. Daar schrikt iedereen van en gaat weer samenspelen. De AED is dan de dirigent”, legt Koetsenruijter uit. “Dat krijg je vaak met alleen hartmassage niet voor elkaar.”

De reanimatieapparaten zijn niet goedkoop en kunnen volgens Koetsenruijter wel 1000 euro per stuk kosten. “Ze blijven vervangen zal dan een dure grap worden. Daarom moet er een oplossing komen.” De voorzitter is bezig met een onderzoek, waarin wordt gekeken of het mogelijk is de AED's uit te rusten met GPS. “We weten nog niet of dat kan, maar tot die tijd vragen we iedereen om goed mee op te letten. Mensenlevens hangen ervan af.”