Gestolen aanhanger in Breda leidt politie naar man in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD/BREDA - Een man uit Sint Willebrord is dinsdagmiddag aangehouden door de politie in verband met de diefstal en mogelijk verkoop van een aanhanger. De politie onderzoekt nog op welke manier de verdachte betrokken is bij het incident.