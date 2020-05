Gesteggel over parkeerplaatsen vrachtwagens in Breda

Vrachtwagenchauffeurs krijgen liever geen boete aan hun broek. Daarom willen ze weten op welke locaties je in Breda kunt parkeren. Het achterhalen van de juiste parkeerplekken blijkt in Breda niet zo makkelijk. Het is niet te vinden op de website van de gemeente. Vijf chauffeurs trokken aan de bel bij raadslid Peter Vissers (Breda '97). Vissers stelde vragen aan het college van B en W. ,,Ik ben verbaasd over het antwoord. Dit is toch onhandig?”

De informatie is er wel, hij is alleen niet zichtbaar

Volgens de gemeentewoordvoerder is de informatie wel beschikbaar op de website. ,,De webpagina voorziet naast een plattegrond in een opsomming van de straatnamen waar geparkeerd kan worden.” Wie echter zoekt op parkeren voor vrachtwagens komt niet bij de informatie terecht. Dat komt, omdat de website een zogeheten toptakenwebsite is. Alleen pagina's die veel bezoekers trekken, zijn zichtbaar. De rest is er wel, maar moet opgevraagd worden via telefoon, mail of app.