Gesteggel over kruisingen: Fietsersbond sleept gemeente Gilze en Rijen voor de rechter

Zijn de kruisingen die grenzen aan het Raadhuisplein in Rijen nou wel of niet gevaarlijk voor fietsers? Ja, beweert de gemeente Gilze en Rijen die de kruisingen daarom op de schop wil gooien. Onzin, bezweert de Fietsersbond.

Die laatste stapte naar de rechter omdat de bond het niet eens is met de reconstructieplannen voor de kruisingen waarin fietsers hun voorrang verliezen. ,,Gilze en Rijen zegt wel als uitgangspunt te hebben dat voetgangers en fietsers altijd voorop staan in het beleid. Maar dit plan wijst heel wat anders uit’’, betoogde de fietsersbond donderdagmiddag bij de bestuursrechter.

De ambtenaar die het beleid kwam verdedigen wees er op dat op de kruisingen in hartje Rijen nu veel te veel ongelukken gebeuren. Sinds 2002 32 stuks waarvan in 17 gevallen er een fietser was betrokken. ,,We zouden graag anders willen. Maar in dit geval kunnen we de kruisingen alleen veiliger maken als de fietsers er straks geen voorrang meer hebben.’’

‘Eén per jaar, is dat zoveel?’

Maar, haakte de bestuursrechter daarop in, ,,zijn 17 ongevallen in al die jaren wel zo veel? Dat is er één per jaar. Rechtvaardigt dat aantal de plannen die u nu heeft?’’ Volgens de ambtenaar wel degelijk, want zo gaf hij aan: ,,Het aantal stijgt de laatste jaren. Vorige week nog deed zich een ernstig ongeluk voor waarbij een fietser zwaar gewond raakte. Bovendien zijn er ook veel bijna-ongelukken die niet worden gemeld.’’’

Onzin, betoogde de fietsersbond die zeventig steunbetuigingen van burgers kreeg voor haar verzet tegen de plannen. ,,De gemeente wekt nu wel de suggestie dat het er nog veel meer zijn dan die 17. Maar feit is dat het merendeel van die ongelukken zich vooral in de eerste jaren voordeden. Er is helemaal geen reden voor de voorgestelde aanpassingen van de kruisingen.’’

Overzichtelijker

De gemeente wil de verschillende kruisingen bij het plein in twee fases aanpakken. Eerst de Nassaulaan, Regentenlaan en Marialaan en daarna de rest. Op die eerste drie verliezen de fietsers hun voorrang. ,,Daarmee maken we het overzichtelijker voor de automobilist en dat komt de verkeersveiligheid ten goede’’, gaf de ambtenaar aan. Weer niet waar, retourneerde de Fietsersbond. ,,Het wordt er juist gevaarlijker door.’’

‘Marginale toetsing’

De bestuursrechter hield zich verre van die discussie en gaf aan het eind van de zitting die door flink wat belangstellenden werd bijgewoond, aan dat hij alleen ‘marginaal toetst’. Wat zoveel wil zeggen dat hij slechts nagaat of in dit geval de gemeente Gilze en Rijen het besluit in redelijkheid had mogen nemen.

In een eerder stadium verwierp de beroepscommissie in de gemeente al de bezwaren van de Fietsersbond, waarna die naar de bestuursrechter stapte. Die doet over zes weken uitspraak.