Gesteggel om een van de laatst overgebleven chalets Fort Oranje

Tiggelaar dolblij met corsowinst: ‘Dit is waar je op hoopt, te gek!’

1 september ZUNDERT - Natuurlijk had Buurtschap Tiggelaar het gehoopt. Over hun creatie Vikings werd al weken gefluisterd in Zundert. Maar de concurrentie blijkt stevig. Niks staat vast. En zo is de ontlading des te groter als Tiggelaar het ‘U mag stoppen’, hoort en weet dat het corso is gewonnen.