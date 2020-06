Gespuis op gympen

Tuinen van Genta: einde aan een lange, ongelukki­ge geschiede­nis van faillisse­men­ten en andere drama’s’

17:51 BREDA - Na jarenlang leegstand is de natuur zijn gang gegaan op het terrein aan de Teteringsedijk in Breda. Waar ooit de arbeiders van Genta Sigaren. Loda en Molenschot Werktuigen aan het werk gingen schiet nu het groen overvloedig tussen de vloerplaten omhoog. Het is het enige dat is overgebleven van de industrie die in het begin van de eeuw is gesloopt.