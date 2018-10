De initiatiefnemers haken met hun verzoek in op nieuw beleid van Den Haag. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat de gemeenten zorgen voor voldoende standplaatsen. Het nieuwe beleid is volgens de gemeente op dit moment ‘onderwerp van gesprek en bestuurlijke besluitvorming’. Waar de nieuwe locatie precies komt is nog niet bekend. Wethouder Daan Quaars laat via een woordvoerder weten dat het gesprek binnenkort plaatsvindt. ,,Daar wachten we nu eerst op.” De gemeente werkt op dit moment ook aan uitbreiding van de woonwagenlocatie aan de Hamdijk in wijk Hoge Vucht, met minimaal twee en maximaal 4 grondgebonden woningen. In Breda zijn, verspreid over de stad, 19 woonwagenlocaties. Het gaat om 150 standplaatsen en nog 25 plaatsen voor kermisexploitanten. Er is volgens de gemeente geen wachtlijst.