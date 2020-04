Gesloten bibliotheken zitten niet stil

Ook al zijn de bibliotheken in ieder geval tot en met 28 april gesloten, de medewerkers zitten niet stil. Er zijn tal van initiatieven om de leeshonger van de klanten toch te stillen. In Etten-Leur worden gratis tijdschriften verschaft, in Prinsenbeek is er een bezorgservice (zie kader). Hoe gaan Nieuwe Veste in Breda en Theek5 in onder meer Oosterhout om met de huidige situatie?