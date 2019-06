Geslaagd op het Newman College in Breda, op naar de toekomst

BREDA - Woensdag zaten duizenden examenkandidaten in grote spanning bij hun telefoon. Om 5 uur was de kogel door de kerk en konden de cijferlijsten op school gehaald worden, zoals bij het Newman College in Breda.

De 18-jarige Romy Zijdenbos uit Terheijden sloot zich de gehele dag op op zolder. Een eigen, afgesloten plekje. Zonder afleiding, in afwachting om bij voorkeur vooral níet gebeld te worden. Gebeld worden, betekent immers geen goed nieuws. ,,Ik heb series gekeken aan een bureau, maar ik kon me er niet op concentreren. Je voelt je zo onzeker, zonder dat daar echt reden voor was. Tot ik in de namiddag een appje kreeg van een vriendin, die gezien had dat ik toch echt geslaagd was." En zo sleepte Zijdenbos haar havo-diploma binnen op het Newman College.

Ze kijkt nog steeds ongelovig, opgelucht. Om haar heen vooral vrolijke gezichten, die naar de school zijn gekomen om hun cijferlijst in ontvangst te nemen. Zijdenbos gaat volgend jaar Verpleegkunde studeren, bij Avans in Breda. ,,Ik wist het allang, maar heb toch nog rondgekeken, onder andere bij Verloskunde. Maar ik wil het liever breed houden, om op die manier langzaam te ontdekken wat ik precies wil. Verloskunde is toch heel specifiek. Maar dat ik in de zorg wil gaan werken: dat staat wel vast." Ze zag haar medeleerlingen zoeken het afgelopen jaar. Twijfelen. Overpeinzingen maken. ,,Ik wist juist wel heel goed wat ik wilde, dat was een goede motivatie om het dit jaar ook echt te halen.”

Voor Rabab Ziachi (17) was het een stressjaar. Erop of eronder. Ze werd 's middags gebeld, als grapje door een bekende. En nepappjes, maar het échte telefoontje bleef uit. Ook deze havist krijgt haar diploma. Eerder bleef ze nog zitten, wat het vertrouwen vooraf geen goed deed. Er zaten lotgenoten in haar klas; met een groepje van zo'n negen man hebben ze elkaar door het jaar geholpen. ,,We gingen samen naar het Chassé, naar de bibliotheek. We hebben elkaar geholpen en elkaar gesteund en werden steeds meer een team, dat was zó fantastisch", klinkt ze geëmotioneerd. Wat ze het nieuwe schooljaar gaat doen? ,,Rechten, in Tilburg. Het sprak me gelijk aan, ik wil graag weten hoe het recht werkt. Ik ben ook zeker van plan om daarna door te gaan naar de universiteit."

Diezelfde studie gaat Viktorija Tošić (16) doen. Opgelucht poseert ze met de Servische vlag voor de foto. ,,Ik had zo'n slecht gevoel, mijn cijfers werden in gedachte steeds lager. Dat het op het nippertje zou zijn, stond voor mij wel vast, dus zat ik in spanning. Het gekke was dat ik droomde dat ik achten gehaald had. Toen ik me besefte dat het een droom was, begon ik nog harder te twijfelen."