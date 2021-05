Gesis, gefluit, 'hoer’ of ‘slet’ roepen: straatintimidatie is in Breda aan de orde van de dag

Oosterhout was ‘te enthousi­ast’: terrassen in winkelcen­trum Arendshof moeten weer sluiten

7 mei OOSTERHOUT - Terwijl de brasserie in winkelcentrum Hoge Vucht in Breda gesloten moest blijven, werd van de terrassen in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout volop gebruikgemaakt. Maar dat blijkt nu tegen de afspraken van de Veiligheidsregio in te gaan. De terrassen moeten nog deze week sluiten.