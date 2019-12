‘Geschrokken’ raad Baarle toch akkoord met verhoogd krediet aan hockeyclub

BAARLE-NASSAU - Burgemeester Marion de Hoon-Veelenturf noemde het een ‘majeur dossier’. Andere spraken over een buikpijndossier. Feit is dat de aanleg van een hockeyveld in Baarle-Nassau een jarenlange aanloop kende. Nu is er dan eindelijk groen licht. De raad ging akkoord met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet.

Even leek de lobby van hockeyvereniging Baarle aan de meet te stranden. Eén maand eerder was er nog sprake van 475.000 euro (exclusief BTW), nu lag opeens het verzoek van het college om een krediet van in totaal 710.000 euro beschikbaar te stellen. Belangrijkste reden voor die stijging: dit was een meer gedetailleerde, concrete berekening en een ‘gemaximeerde’ inschatting.

Spagaat

De vijf partijen in de raad kwamen met vergelijkbare reacties. Ze waren zich rot geschrokken, vonden het bedrag buiten proporties, maar willen wel allemaal dat de aanleg van een hockeyveld op het terrein van tennisclub Baarle gewoon doorgaat. “We zitten in een spagaat”, verwoordde Maria Geerts van Fractie Ulicoten de algemene gevoelens. In een gezamenlijke motie droeg de raad het college op om de kosten te beperken tot maximaal 600.000 euro.

Wethouder Nico Sommen bekende dat ook hij geschrokken was. Hij beloofde plechtig dat hij – in samenspraak met hockeyclub Baarle – zich maximaal zal inspannen om de kosten te drukken. En dat hij bij zustergemeente Baarle-Hertog zijn hand zal ophouden. Liefst 26 procent van de leden komt immers uit Hertog. Met die ‘moedig’ genoemde belofte kon de raad leven en dus werd het krediet alsnog toegekend.

Beleid

Wethouder Sommen ging tijdens het debat ook in op kritiek uit de raad dat er geen sportaccommodatiebeleid is in de gemeente. “Dat klopt, daar deugt niets van”, klonk het hard. “We willen snel komen tot zo’n beleid. Bij de andere ABG-gemeenten ligt die behoefte ook. Daar gaan we in 2020 direct mee aan de slag.”

