Gert en Charmaine hebben een natuurlijke tuin: ‘Hier zitten geen eikenprocessierupsen’

De Liquid komt nooit meer terug: Bredase disco maakt plaats voor studio's

10:01 BREDA - De voormalige Liquid-discotheek in de Visserstraat in Breda is verbouwd tot een wooncomplex met twaalf studio’s. ,,Dat is goed voor de binnenstad, want zo ontstaat er een betere verhouding tussen wonen en uitgaan’’, zegt Walter den Heijer namens eigenaar Meyer Beheer.