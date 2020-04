‘Gerichte’ kopers weten Woonboulevard Breda te vinden, maar al te druk is het niet

BREDA - Woonboulevard Breda XXL lag er piekfijn bij, letterlijk op haar paasbest. Toch was het een Paasweekend zoals er nog geen geweest is sinds op opening van de boulevard. Tweede Paasdag was relatief rustig. Leeg was het er zeker niet. De oproep van minister-president Rutte om thuis te blijven ten spijt.

Andries Dorré en zijn partner zijn op zoek naar een nieuwe bank. ,,We namen de gok”, legt hij uit. Hadden we gezien dat het te druk was, dan waren we omgekeerd. Het viel alleszins mee met de drukte.” Online shoppen ziet Dorré bij de aanschaf van een bank niet zitten. ,,Die wil ik toch eerst écht zien en daar wil je toch ook eerst even op gaan zitten.”

Een ander stel, waarvan de vrouw 30 weken zwanger is, geeft eveneens aan dat ze omgedraaid zouden zijn bij te grote drukte. ,,Maar we waren de enige klant in de winkel, dus dat ging prima.” Wordt er dan helemaal niet ‘geshopt om het shoppen’? Natuurlijk wel. ,,Gewoon even een rondje doen”, zeggen Patrick en Jeannet Heck uit Roosendaal. ,,Even er uit.” Overigens willen ze absoluut niet de indruk wekken corona niet serieus te nemen. ,,Ik heb onlangs nog een collega verloren aan de corona”, zegt Patrick. ,,Dus we zijn echt wel voorzichtig.”

Topdag, normaal gesproken

,,Normaal is Tweede Paasdag dé topdag", zegt Rob Thomassen van Carpetright. ,,Dat is nu wel even anders." Toch spreekt Thomassen halverwege de middag niet over een verloren dag. ,,Er is toch wel een zekere aanloop. En de mensen die binnenkomen, komen allemaal ook heel gericht. Er zijn geen shoppers."

Op een normale Paasdag, zou Rob samen met vijf andere collega's op de vloer staan. Nu zijn dat er twee. Het aantal klanten is gelimiteerd tot drie stellen die tegelijkertijd binnen mogen. ,,Afgelopen zaterdag moesten we mensen vragen buiten te wachten."

Met plezier had Thomassen ons een kopje koffie aangeboden. ,,Maar ook dat doen we tijdelijk niet omwille van de veiligheid." Voor het personeel staat er extra handzeep klaar achter de balie. Bij woonwinkel Pronto staat de handzeep al bij de deur. Hier is het niet alleen voor het personeel voorschrift de handen regelmatig te wassen, ook bezoekers wordt gevraagd om bij binnenkomst eerst de handen te desinfecteren.

Eigen invulling

Elke winkel geeft een eigen invulling aan de voorschriften van het RIVM. Zo is bij de Kwantum een mandje of karretje gebruiken verplicht, bij de blokker is dit slechts een advies. Jysk laat 30 bezoekers tegelijk binnen, de kwantum 72. Bij Kvik keukens en badkamers is het sinds kort mogelijk om een advies gesprek online te voeren.

,,Die ontwikkeling was al ingezet", vertelt Marcel Batenburg. ,,De lockdown in Denemarken, waar ons moederbedrijf zit, heeft gezorgd voor een stroomversnelling. Een team ict'ers heeft tien dagen vierentwintig uur per dag doorgewerkt om dit technisch mogelijk te maken."

Keukenadvies op afstand lijkt misschien wat onhandig, maar biedt volgens Batenburg ook mogelijkheden. ,,Je kijkt in veel gevallen direct in de huidige keuken van de klant." Volgens Batenburg heeft Tweede Paasdag de afgelopen jaren als topdag de nodige concurrentie gekregen van 'gewone' zondagen.