Weet jij het? De armoe van de bieb en wat is dit gat in de grond?

Een grote klus in Breda. Indrukwekkende gaten en stalen containerachtige constructies. De foto is gemaakt in november 2004. Links op de foto is ook de nieuwbouw van een groot complex in gevorderde staat. Weet jij wat, waar en hoe? Reageer dan onder het artikel.