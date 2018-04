Gereedschapskist vat vlam in appartementencomplex in Breda

Het Valkenberg­park is weer een dagje voor de kinderen

11:29 BREDA - Het Valkenbergpark in Breda is sinds vanochtend vroeg hét domein van tientallen kinderen die speelgoed, spelletjes, boeken en andere prullaria verkopen. Anderen spelen muziek in de hoop wat geld te krijgen, of je kunt er tegen betaling een spelletje spelen. De traditionele kindervrijmarkt in het park trekt zoals vanouds duizenden mensen.