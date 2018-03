Gerechtsgebouw Breda vanaf mei in gebruik

Krasse knarren in Bredase politiek: zij de babbel en hij de dossierkennis

7:30 BREDA - Noem ze krasse knarren, Yvonne de Heer-Seveke en Joep Taks, beiden 73 jaar. De Heer is nestor van de Bredase gemeenteraad, Taks kan er als tweede nestor bij komen. De Heer is lijsttrekker van Trots/OPA, de eenmansfractie waar ze vier jaar boegbeeld van is. De combipartij van Rita Verdonk's Trots op Nederland en Ouderen Politiek Aktief (OPA), ontstaan uit de boezem van 50Plus. Trots/OPA waar Taks de afgelopen periode commissie- en burgerraadslid van was. In november verliet hij de partij om lijsttrekker te worden van 50Plus.