Gerard Ekdom leest ode van Brabantse journalist aan 'zwoele stem' van Carmen voor op Radio 2

Tweede FietsFie­sta in Breda viert 'passie voor de fiets'

12:16 BREDA - Een 'Gravel Ride' over onverharde paden rond Breda, een 'Tweet Ride' in deftig kostuum door de stad of een fietsrit langs de vele muurschilderingen in Breda. Het kan tijdens de tweede editie van FietsFiesta die van van 29 mei tot en met 3 juni plaatsvindt.