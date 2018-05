Gepassioneerde Vreven zal gemist worden

hup nacBREDA - Een ereronde, de handen massaal op elkaar. Stijn Vreven nam zondag alvast afscheid; hij vertrekt. Via de voordeur, iets dat weinigen in Breda is gegeven.

Promotie naar de eredivisie en vervolgens handhaven: alle doelstellingen zijn behaald. ,,Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan Stijn", wijst oud-doelman John Karelse op diens woede-uitbarstingen. ,,Hij is bijzonder emotioneel. Ik hou van zijn passie, maar ik kan me goed voorstellen dat het reden is voor twijfel."

De voormalig NAC-trainer vreest dat het volgend seizoen wederom erg moeilijk wordt voor NAC. ,,En dan is de kans op ontslag gewoon groot. Nu heeft hij een status die vergelijkbaar is met die van Ronald Spelbos en Ernie Brandts."

Echte reden

Supporter Ferry de Bont uit Hoeven baalt nog steeds van de aanstaande scheiding. ,,Er speelt meer, de echte reden wordt verzwegen. Spelers, supporters: iedereen is positief over Vreven, er is geen enkele reden om te stoppen", sombert de populaire Twitteraar. ,,Je moet hem afrekenen op prestaties en die zijn voldoende. Voor mij gevoel zijn we nu juist terug bij af." Over die woede-uitbarstingen: ,,Vreven toonde zich zeven dagen per week kundig, maar verloor zichzelf tijdens wedstrijden. Net een NAC-supporter", grijnst hij.

Hork

Levien den Boer van fansite B-Side Rats had Vreven regelmatig voor zijn camera na afloop van wedstrijden. ,,Dan zat hij nog vol adrenaline en kon het echt een hork zijn. Buiten wedstrijden is het de rust zelve." Het viel Den Boer op hoe charmant Vreven afgelopen zondag na NAC - Heerenveen was. ,,Zo eerlijk, liefdevol, emotioneel. Het deed hem oprecht wat, ik voelde toen enorme sympathie voor hem. Voor zijn carrière is dit een ideaal scenario: hij is nu voor altijd een held in Breda."

Den Boer vindt het 'best te verkopen' dat de wegen van NAC en Vreven zich scheiden. ,,Hij haalde geen punten tegen directe concurrentie en liet tactisch ook heel wat steken vallen. Hij hield ook te lang vast aan bepaalde spelers, waarvan iedereen zag dat ze niet goed genoeg waren."

Quote Hij haalde geen punten tegen directe concurren­tie en liet tactisch ook heel wat steken vallen. Levien den Boer