Geparkeerde auto brandt uit in Breda: brandstichting niet uitgesloten

Blauwalg: Brabant raadt zwemmen bij Smokkel­strand Chaam af

4 september CHAAM - Volgens de provincie Brabant is het een slecht idee om een duik te nemen in zwemplas ’t Smokkelstrand van camping de Faasbloem in Chaam. Er is blauwalg in het water aangetroffen, reden voor het provinciebestuur om een negatief zwemadvies af te geven.