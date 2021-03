Genoeg is genoeg: na 12 jaar schoffelen stopt Toon door vandalisme en intimidatie in zijn volkstuintje

Einde aan ‘GGZ-jun­gle’: Nieuw platform moet zorg bij psychische klachten gaan stroomlij­nen

27 maart WEST-BRABANT - Mensen met psychische klachten moeten veel sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Nu is het voor huisartsen vaak lastig om uit te zoeken waar en bij wie dat is, vanaf 1 april is dat via een digitaal platform zo gepiept.