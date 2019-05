Generaal Maczek Memorial wil desnoods ‘kaal’ 75 jaar bevrijding herdenken

BREDA - Het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan moet in rap tempo uit de grond gestampt worden. De palen gaan begin juni de grond in, vier maanden later moet het gebouw er staan. Bij de herdenking van het 75e bevrijdingsjaar van Breda en omstreken, op 29 oktober dit jaar, moet het een prominente rol spelen.

De kans dat het Memorial in oktober helemaal gereed, is klein, weet Mary Hesseels van het fondsenwervingscomité. ,,Het gebouw zal er wel staan, maar ingericht zal het nog niet zijn.”

Maar ook kaal kan het nieuwe Pools militair museum ingezet worden voor de herdenking. ,,We zetten vol in op oktober, ook al is het dan nog niet ingericht. De officiële opening volgt pas later, wellicht begin volgend jaar.”

Bouwbord onthuld

Het Generaal Maczek Memorial krijgt een permanente expositie over de bevrijding van Breda en omstreken door de Poolse troepen onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Een van die oud-strijders van de 1e Poolse Pantserdivisie, de 92-jarige Roman Fiegel, onthulde deze week het bouwbord bij de Poolse militaire begraafplaats aan de Ettensebaan.



Inmiddels wordt de bouwweg naar de locatie aangelegd. Het zijn de eerste stappen in het bouwproces, na ruim drie jaar voorbereiding. ,,De bouwvergunning is afgegeven. We hopen dat eind mei of begin juni de eerste palen de grond in kunnen, afhankelijk van wanneer ze geleverd worden", zegt Heessels.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Impressie van het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan in Breda. © Generaal Maczek Museum

Donateurs werven

Naast de expositie krijgt het Generaal Maczek Memorial een informatiecentrum, een ‘Chambre de Reflection’ en een achttien meter lange multimediale wand. Daarop is straks een compleet beeld te zien van de Poolse strijders: van de mobilisatie in september 1939 tot de demobilisatie in Wilhelmshaven in 1947.

Om dat alles te realiseren is nog een bedrag nodig van 35.000 euro. Die hoopt het comité te werven via donateurs, bedrijven of particulieren.

,,We gaan geen speciale acties op touw zetten om donateurs te werven. Rondom dodenherdenking denken mensen hopelijk meer aan dit soort gestes.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Impressie van het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan in Breda. © Generaal Maczek Museum

1,8 miljoen euro

Het museum en de gedenkplaats kosten in totaal 1,8 miljoen euro. Voor een goed deel is dat geld bijeen gezameld, onder meer door provincie, gemeenten en het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Het Bredase bouwbedrijf Winters bouw & ontwikkeling bv gaat het Memorial bouwen.

Welke rol het Generaal Maczek Memorial exact gaat spelen tijdens de uitgebreide herdenking van 75 jaar bevrijding van de regio, is nog onbekend.