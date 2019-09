Generaal Maczek Memorial opent half jaar later dan gepland

,,We konden pas starten met de bouw nadat we zekerheid hadden over de benodigde middelen voor het gebouw”, aldus Willem Krzeszewski, voorzitter van het bestuur, over de vertraging. De contouren van het nieuwe Pools militair museum staan inmiddels bij het ereveld aan de Ettensebaan.

Het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan moet het verhaal over die bevrijding met een permanente tentoonstelling vertellen. Naast de expositie krijgt het gebouw een informatiecentrum, een ‘Chambre de Reflection’ en een achttien meter lange multimediale wand. Daarop is straks een compleet beeld te zien van de Poolse strijders: van de mobilisatie in september 1939 tot de demobilisatie in Wilhelmshaven in 1947.