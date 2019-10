Generaal Maczek krijgt tijdelijke expositie op het Kasteelplein

Eyecatcher is de wand met een typisch Hollandse foto van Maczek en zijn soldaten bij molen De Arend in Terheijden, genomen in november 1944.

De expositie stond in september in Warschau en reist de komende tijd door Europa, langs de plaatsen dei door Maczek zijn bevrijd. Dat is vanuit Normandië in Frankrijk naar Wilhelmshaven in Duitsland. Breda is in deze route de eerste plaats waar de mobiele expositie te zien is.