Genadig vonnis voor houder wietkelder Baarle-Nassau

Verdachte aangehouden voor steekpartij in Breda

13 september BREDA - In en rond een woning op de kruising van de Merwedestraat en de Rijnstraat in Breda heeft woensdagochtend een steekincident plaatsgevonden, waarbij een vrouw licht gewond is geraakt. Woensdagavond wist de politie een verdachte van de steekpartij aan te houden.