Gemor op Begijnhof Breda om komst Blauwe Zusters: 'Ze zijn zo katholiek’

Leegstand winkels West-Bra­bant neemt niet meer toe

7:00 De winkelleegstand in West-Brabant is voor het eerst in jaren niet verder toegenomen. Stonden er in 2014 nog 788 panden leeg, vorig jaar waren het ‘nog maar’ 777. Dat lijkt een kleine stap, maar in 2017 stond de teller nog op 821.