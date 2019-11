Gemengde gevoelens bij allerlaatste bevalling op Langendijk

Terwijl op de gangen van het Langendijk ziekenhuis medewerkers druk met verhuisdozen in de weer zijn, is Suwarni Sahin op een achterafkamertje met heel andere dingen bezig. De Dongense die een avond eerder is binnengebracht, is aan het bevallen.

Volledig scherm Moeder Suwarni Sahin met haar pasgeboren zoon Cuneyt. De allerlaatste bevalling in de Langendijk-vestiging. De kraamverzorgenden Jolanda Stasse (rechts) en Annie Besseling kijken er met gemengde gevoelens naar. Voor hen houdt het hulp bieden bij bevallingen na jarenlang trouwe dienst op. Jolanda: ,,Ik heb er slapeloze nachten door gehad.‘’ © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Het is Suwarni’s eerste kind. Maar het is ook de allerlaatste bevalling in het ziekenhuis aan de Langendijk. Het ziekenhuis gold jarenlang als dé kraamkamer van Breda en omstreken. Wie niet thuis kon bevallen, maar dat in het ziekenhuis deed, die ging naar ‘de Langendijk’.

Afsluiting tijdperk

Duizenden en nog eens duizenden kinderen werden er geboren. Het is de afsluiting van een tijdperk waar Suwarni zo kort na de bevalling nog niet echt bij heeft stilgestaan. ,,Dat is wel bijzonder’’, lacht ze in haar bed, moe maar dolgelukkig, haar zoon Cuneyt in haar armen.

Quote We hadden ons werk graag voortgezet, maar Amphia heeft besloten gespeciali­seer­de verpleeg­kun­di­gen bij verloskun­de in te gaan zetten. Die diploma's missen wij en praktijker­va­ring telt blijkbaar niet meer. Jolanda Stasse, Kraamverzorgende Amphia Langendijk

Van een afstandje kijken Jolanda Stasse en Annie Besseling, beide kraamverzorgenden op de afdeling verloskunde, bijna geëmotioneerd toe. Want voor hen houdt het werk er na 22 en 19 jaar mee op. Ze gaan met nog een andere collega-kraamverzorgende niet mee naar het nieuwe verloskundecentrum op de Molengracht.

Diploma's

,,We hadden ons werk daar dolgraag voortgezet, maar Amphia heeft besloten daar gespecialiseerde verpleegkundigen voor te gaan inzetten met de vereiste diploma's. Die hebben wij niet. En dat wij dit al zo lang doen, dus veel praktijkervaring hebben, telt blijkbaar niet meer’‘, klinkt het enigszins teleurgesteld.

Slapeloze nachten heeft Jolanda er van gehad. ,,Ik had dit zo graag willen blijven doen. Het is zo'n mooi en dankbaar werk. Je maakt mensen blij. Nu ga ik naar de bloedafname, wat niet mijn keuze was. Ook daar ga ik mijn best doen, maar het wordt natuurlijk heel anders. Echt, ik ga dit werk enorm missen.‘’