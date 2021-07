Gemeenteraden Nassau en Hertog stemmen in met Masterplan: Centrum Baarle ondergaat metamorfose

Na 40 jaar is de twijfel wel weg: De Hoogakker viert feest met alle leerlingen

5 juli BREDA - Een hele prestatie vindt de directeur het, dat zijn school 40 jaar bestaat. Ga maar na: in de begindagen waren er ernstige twijfels of de nutsbasisschool wel een succes zou worden. De Hoogakker in Breda bewijst het tegendeel.