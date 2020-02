Gemeenten: ‘Voldoende actie tegen verspreiding rubber korrels van kunstgrasvelden’

Geen burgerses­sie over parkeren in Zandberg, wel inspraak voor bewoners

15:50 BREDA - Ondanks dat in de wijk Zandberg in Breda ruim honderd handtekeningen zijn opgehaald van inwoners die tegen het plan voor betaald parkeren in de wijk zijn, komt er geen aparte burgersessie over in de gemeenteraad. Maar omdat de CDA-fractie de kwestie aan de orde wil stellen in de raad, kunnen burgers wel komen inspreken.