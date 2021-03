Gemeenten: vanaf juni geen vrachtverkeer meer door Baarle

BAARLE-NASSAU - De vol trots in 2019 in gebruik genomen randweg blijkt toch niet dé oplossing tegen overlast van doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Baarle-Nassau.

Daarom stellen de colleges van de gemeenten Baarle-Nassau en -Hertog voor om een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen. Plaatselijk vrachtverkeer blijft wel toegestaan. Met deze maatregel hopen de gemeenten meer te bereiken dan met de in december 2019 geplaatste adviesborden voor elke rotonde, die slechts voor een beperkte vermindering zorgden.

In juni ingevoerd

In Baarle-Nassau komt het verkeersbesluit volgens de Nederlandse regelgeving eerst ter inzage te liggen. De gemeenteraad van Baarle-Hertog neemt op 15 april een besluit over het inrijverbod. Als alles meezit, kan het verbod in juni ingevoerd worden.

Verouderd navigatiesysteem

Hans van Tilborg, wethouder in Baarle-Nassau: ,,Hoewel de randweg vaak de snelste route is, merken we dat vooral buitenlandse chauffeurs nog steeds door de dorpskern rijden. Ze rijden blindelings op hun verouderde navigatiesysteem. Een inrijverbod zal dit probleem definitief op moeten lossen.”

Op vijftien plekken in Baarle moet het inrijverbod zichtbaar worden met een Nederlands en/of een Belgisch bord. Hierop wordt duidelijk dat bestemmingsverkeer of plaatselijk vrachtverkeer wel is toegestaan.