Gemeenten investeren in nieuwe fietspaden Chaamse Bossen

Dit recreatieve fietspad komt op grond van beide gemeenten te liggen en dient ter vervanging van de huidige paden die niet meer voldoen aan de wensen van recreanten. De plannen zijn in samenspraak met Staatsbosbeheer tot stand gekomen. Ook streeknetwerk Landstad de Baronie heeft een bijdrage toegezegd. Het gaat in totaal om een investering van 1,2 miljoen euro. Het streven is om in 2019 te beginnen met de aanleg.